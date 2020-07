Des températures idéales à Èze pour aller à la plage

Du côté d'Èze, l'eau cristalline est déjà à 25°C, une température idéale pour partir à la découverte des fonds rocheux ou pour ouvrir le journal sur les galets. Sa plage ne s'offre qu'à une poignée d'habitués. Un petit condensé de Côte d'Azur, entre pierres et mer, la foule en moins et juste le bruit des vagues et des cigales. Le charme de l'endroit, c'est aussi ses maisonnettes, déposées au bord de la Méditerranée.