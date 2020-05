Des tests de dépistage disponibles en pharmacie, même sans ordonnance

À Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 200 kits de test sérologique viennent d'arriver ce lundi. Il est désormais possible de se faire dépister du Covid-19 dans les pharmacies, avec ou sans ordonnance. Suite à la demande des clients, les pharmaciens peuvent donc réaliser des tests dans leur officine. Il a d'ailleurs fallu attendre l'homologation de ces dispositifs la semaine dernière.