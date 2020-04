Des tests de qualité effectués sur les masques pour garantir leur efficacité

Pour garantir la qualité et l'efficacité des masques, la direction générale de l'armement (DGA) teste les prototypes que les industriels souhaitent mettre en vente. Sur les 200 échantillons qu'elle reçoit chaque jour, la vérification commence par une inspection visuelle du design. Pour être conforme, le tissu doit filtrer au moins 70% des particules de trois microns. En quelques semaines, 3 000 prototypes ont ainsi été étudiés. Une étape qui a permis d'orienter les industriels vers les bons produits. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.