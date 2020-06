Des thés dansants en appartement à Toulouse

Comme les discothèques, les thés dansants sont toujours à l'arrêt. Leur fermeture paraît bien longue pour ceux qui aiment s'y amuser. Certains passionnés ont décidé d'organiser leurs séances dansantes chez eux. A Toulouse, par exemple, Annie et Gérard ont transformé leur salon en piste de danse pour continuer de vivre leur passion. D'autres l'ont fait sur leur terrasse. Malgré cela, ces amateurs restent unanimes pour dire que rien ne vaut l'ambiance des thés dansants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.