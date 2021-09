Des tirs de kalachnikov près d'une école de Salon-de-Provence

Les engins de chantier sont en action pour détruire un point de vente de stupéfiants dans une cité de Salon-de-Provence. Une opération décidée en urgence par la mairie. En réponse à ce projet, des rafales de kalachnikovs, des hommes masqués et armés ont pris la fuite. La scène s'est déroulée mardi devant une école au moment de la sortie des classes devant les enfants et leurs parents. La fusillade n'a pas fait de victime. Deux jours plus tard au moment de la sortie du midi, beaucoup sont encore sous le choc. "Ce matin, les parents sont réunis avec la directrice de l'école", a affirmé un père de famille. Les Canourgues, 3 600 habitants, est une cité de Salon-de-Provence où le trafic de stupéfiants est bien présent. L'un des points de deals était à quelques mètres de l'école. Les enseignants disent avoir alerté depuis des mois. Ce matin, la mairie réagit enfin. Mais pour beaucoup d'habitants, cette opération ne réglera pas le problème. Elle ne ferait que le déplacer.