Des tonnes de bois échouées sur le littoral dans l'Hérault

La plage de Valras est défigurée. Des tonnes de bois ont été charriées par la rivière en crue et se sont échoués sur le sable, conséquence de l'épisode cévenol de ces deniers jours. Francis est venu tôt ce mardi matin pour en ramasser. De nombreux habitants sont venus aider à nettoyer, mais aussi faire des économies, car un stère de bois coûte en moyenne 70 euros. Bois de chauffage ou bois flotté pour décorer sa maison sans rien débourser, Nelly est venue avec ses deux petites filles. Tout ne pourra pas être ramassé à la main car des troncs entiers se sont accumulés sur la plage. La mairie doit faire appel à une entreprise spécialisée. "On a consulté trois ou quatre entreprises pour essayer de démarrer les travaux lundi ou mardi au plus tôt", explique le maire Daniel Ballester. Selon lui, cela coûtera au minium 50 000 euros à la commune. Il faut aller vite car avec le bois, les crues ont également apporté des milliers de déchets qui risquent d'être emportés par la mer. Une opération de nettoyage est organisée samedi matin sur la plage de Valras. Tous ceux qui le souhaitent sont appelés à venir aider. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia