Des tornades plus fréquentes en France ?

L'immense tornade s'est formée en quelques secondes. C'était en octobre dernier, les vents violents ont surpris les habitants de Conty dans la Somme. Des dizaines de maisons sont endommagées. Quelques semaines plus tôt, une trombe marine a été filmée par un habitant dans le Finistère. À l'intérieur de cette colonne de vent et d'eau, les rafales atteignent 150 km/h. Dans le pays, le phénomène n'est pas rare, on compte une quarantaine de tornades chaque année. Pour qu'elle se forme, une tornade a besoin d'un terrain plat. Les zones les plus à risques sont situées dans des régions à bas-reliefs, principalement dans l'Ouest et le Nord du pays. Si le nombre de tornades observé dans le pays est stable ces dernières années, elles pourraient devenir de plus en plus violentes à l'avenir. Ces tornades durent en général seulement quelques minutes. Leur trajectoire est impossible à anticiper. Il n'existe aujourd'hui aucun outil pour prévoir où elles frapperont. TF1 | Reportage L. Merlier, I. Bornacin, F. Petit