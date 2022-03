Des tornades ravagent le Sud des États-Unis

Ce conducteur a certainement eu la peur de sa vie. Pris dans une tornade, son véhicule a été renversé sur le côté et bousculé comme un jouet par la force du vent. Miraculeusement, la voiture s'est retrouvée sur ses quatre roues et parvient à repartir. Le Texas et la Louisiane, au Sud des États-Unis, ont été frappés par de nombreuses tornades mardi et la nuit dernière. Apeurés, des habitants se réfugient dans un centre commercial. Pour l'instant, le bilan s'élève à un mort et une douzaine de blessés. Les dégâts matériels, eux, sont importants. "On a entendu le bruit du vent. J'ai mis toute ma famille à l'abri dans la salle de bain. On a tout de suite compris ce qu'il se passait", témoigne un habitant. Dans une banlieue de la Nouvelle-Orléans, un car scolaire et des voitures ont été renversés. Plusieurs habitants se sont retrouvés bloqués sous les décombres de leurs maisons. Les pompiers ont travaillé toute la nuit pour les évacuer. Des vents violents et peut-être de nouvelles tornades sont attendus ce mercredi dans le Sud-est des États-Unis. TF1 | Reportage M. Guiheux, E. Tolfa