Des traces de virus retrouvées dans l'eau non potable de Paris

Selon la mairie de Paris, le réseau d'eau non potable de la capitale présenterait des traces infimes du Covid-19. Pour l'heure, aucune étude ne permet d'affirmer que le pouvoir de contagion du virus est gardé dans l'eau. Mais par mesure de précaution, la municipalité n'utilise plus que l'eau potable pour entretenir la ville. Toutefois, elle rassure les Parisiens que l'eau du robinet, elle, est sans danger. Cette dernière est filtrée jusqu'aux plus petites particules.