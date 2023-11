Des trains à l'arrêt en raison de chutes d'arbres

Opération déblayage pour ces bûcherons ce jeudi matin. Leur mission, enlever les arbres et les branches tombés sur les rails. Plusieurs kilomètres de voies sont concernés. Face aux dégâts causés par le passage de la tempête Ciaran, ces agents vont aussi réparer certains poteaux électriques, indispensables au fonctionnement des trains. Ce jeudi, suite à une décision de la SNCF, aucun TER ne circule dans cinq régions : la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, les Pays de la Loire, et le Centre-Val de Loire, où ce matin, certains usagers ont dû trouver une autre solution pour se rendre sur leur lieu de travail. Dans une agence immobilière, le système D a permis aux salariés d'arriver à l'heure ce matin. Ils ont pris leur véhicule personnel. En Île-de-France aussi, la circulation est perturbée sur certaines lignes de RER. Ce jeudi matin, devant la gare Montparnasse, le vent était suffisamment fort pour balayer ces grilles de travaux, et rendre impossible l'ouverture d'un parapluie. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, T. Copleux, J.Maviert