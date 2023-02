Des trajets en voiture pour un euro seulement !

Ce jeudi, Lucette a rendez-vous chez son kiné. Elle vient d'être opérée de la hanche et a du mal à se déplacer évidemment. De plus, elle n'a pas le permis. Alors, comme à chaque fois désormais, elle fait appel à un chauffeur solidaire. L'idée est simple. Lucette va bénéficier de la voiture pour un aller-retour. Il s'agit de dix minutes en tout au beau milieu de la campagne du Beauvaisis et tout cela pour deux euros. Au volant ce jeudi, il y a Jad Benrahhou, un jeune homme au service civique embauché par l'association qui a mis en place le système. Et une nouvelle course pour Jad, rendez-vous à l'hôpital puis retour à la maison pour une dame qui avant devait se débrouiller toute seule. L'opération de solidarité a été lancée en novembre dernier à Beauvais (Oise) et dans toute l'agglomération. Les chauffeurs peuvent donc être des services civiques ou des retraités bénévoles. Quant au financement, il est assuré par des entreprises du privé. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule voiture et elle est électrique. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Chartier