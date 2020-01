Des trombes de pluie attendues dans les Pyrénées-Orientales

Il a beaucoup plu depuis lundi soir. On annonce encore des trombes de pluie pour les prochaines 48 heures, notamment dans les Pyrénées-Orientales. À Banyuls-sur-Mer, les habitants sont particulièrement inquiets au vu de la montée de la mer. La rivière qui traverse la ville risque également de déborder. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.