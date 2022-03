Des Ukrainiens trouvent refuge dans une ferme du Pas-de-Calais

Ici, douze Ukrainiens de cinq mois à 72 ans ont trouvé refuge. Natacha est enseignante. Elle est amie avec Yolaine depuis plus de dix ans. Elle a décidé de lui demander de l'aide pour se mettre à l'abri avec sa fille et ses amis. Lorsque Yolaine a reçu l'appel de son amie, elle n'a pas réfléchi. Elle est partie dès le lendemain jusqu'en Pologne pour ramener tout le monde chez elle. Très vite dans le village, une chaîne de solidarité s'est mise en place : la mairie pour les papiers, la communauté de communes pour les transports, les agriculteurs et le boulanger pour le lait, les légumes et le pain et aussi des kilos de vêtements et de matériels pour enfant que ces mamans ukrainiennes ont décidé de réexpédier. Grâce à Jean-Luc et Yolaine, ces familles ont un toit, un repas et quelques instants de joies. Zoriana, professeure d'université, et sa petite fille peuvent souffler, mais elles souhaitent surtout rentrer très vite dans leur pays. "On n'attend qu'une seule chose : retourner en Ukraine. Et là, on invitera nos amis Français chez nous, quand ce cauchemar sera fini", confie-t-elle. TF1 | Reportage M. Fiat, B. Agirbas