Des vacances au bon air de la côte atlantique

Ce vendredi matin, il fallait sortir les pulls à La Bernerie-en-Retz (Loire-Atlantique). Le thermomètre affichait 16 °C, pas de quoi déboussoler Catherine : "il fait frais, mais bon, c'est bien, il ne faut pas exagérer". Sur l'eau, les jeunes sont tout de même en combinaison. Didier, lui, tente le tout pour le tout. L'eau est à 18 °C, soit dix de moins que dans la Méditerranée. Pour Christine et sa petite-fille, c'est l'idéal. La canicule est loin des préoccupations ici. Les pulls sont tout à fait tolérés tant qu'ils tombent avant midi. "Pour moi, il fait un peu frais en ce moment (...) Mais on ne va pas se plaindre par rapport à certaines régions où les températures sont très élevées !" ; "On est mieux ici, il y a du vent, il fait froid, il y a de l'humidité, ce n'est pas mal !", rapportent ces habitants. Un joli tableau estival qui attire de plus en plus de vacanciers soucieux de fuir les fortes chaleurs. Il ne faut pas le dire trop fort, mais les températures devraient rester douces dans les prochains jours. Ce week-end, elles ne dépasseront pas 22 °C. TF1 | Reportage M. Giraud, R. Hellec