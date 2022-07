Des vacances au chevet du patrimoine

Elle aurait pu disparaitre du paysage meusien mais cette abbaye a été sauvée par une association. Chaque été, elle reçoit le renfort d'autres bénévoles. Églantine, Marie et Fanny viennent de Paris. Grâce au réseau REMPART, elles ont trouvé un chantier du patrimoine sur lequel passer un été différent. Yvon enseigne la maçonnerie. Tout se fait avec de vieilles techniques mais avec du sang neuf. A 17 ans, Quentin découvre la taille de pierre calcaire. Il es très attaché au patrimoine. Fondée au XIIe siècle, l'abbaye de l’Étanche a bien failli disparaitre. Elle était en ruine il y a 20 ans. "Tous les ans, on organise un chantier REMPART. Ça donne une impulsion à notre association et surtout une motivation constante de ce qu'on fait toute l'année sur l'abbaye", confie Christine Hellin. Pendant quinze jours, les deux générations de bénévoles vivent ensemble. C'est l'autre intérêt de ce chantier. Partout dans l'Hexagone, 170 associations de sauvegarde du patrimoine se mobilisent cet été. Des vacances utiles mais loin d'être de tout repos. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse