Des vacances avant l'heure à Cagnes-sur-Mer

À Cagnes-sur-Mer, les vacanciers sont heureux de pouvoir retrouver la mer et le soleil. Ayant avancé la date de leurs vacances, des touristes suisses profitent du beau temps au bord de l'eau. Ils en ont rêvé depuis un bon moment. Par ailleurs, un couple de retraités originaire du Val-d'Oise, qui vient chaque année sur la Côte d'Azur, est déjà arrivé sur place pour recharger leurs batteries. Du côté des restaurants, les gérants sont contents de retrouver les touristes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.