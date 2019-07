Des vacances en littoral Corse, un choix à l'unanimité !

Que ce soit une plage à perte de vue ou petites criques cachées, à Capo Di Feno, en Corse, paradisiaque définit toujours ces deux choix. Ce littoral Corse, les vacanciers l'affectionnent particulièrement par sa quiétude, sa nature, ses couleurs et bien évidemment, sa météo parfaite. Une chose est sure, les journées seront remplies de baignade et d'émerveillement face à ce paysage de rêve. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.