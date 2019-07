Des vacances ensoleillées à Cabourg

La concentration et la dextérité sont nécessaires pour monter un château médiéval, avec des coquillages en guise de pont-levis. A Cabourg, les vacances ont bel et bien débuté pour les enfants, et ce, sous un temps ensoleillé. Des constructions de châteaux de sable longent les plages et la pêche aux crevettes fait désormais partie des activités préférées des petits vacanciers. Un parfum de vacances où prendre son temps est aussi devenu un loisir à part entière. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.