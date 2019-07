Des vacances plombées par la hausse des prix du carburant ?

Cet été 2019, les vacanciers vont devoir revoir leur budget. Depuis le début de l'année, les prix du carburant ont subi de nombreuses variations pour finir à la hausse au mois de juillet. En moyenne, les tarifs ont augmenté de plus de 1,5 euros par litre. Etant donné que pour bon nombre de ménages, le budget se calcule à l'euro près, faire le plein est désormais un luxe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.