Des vacanciers venus se confiner au camping, en Normandie

Sous les pins, le camping semble bien silencieux. Pourtant, ils sont une vingtaine à se confiner ici, comme un couple venu de Nancy. "Pas de sortie, pas de soirée dansante donc on ne fait rien. Et on est venu ici se confiner", confie l'un d'eux. Cela permet surtout de retrouver l'esprit camping et de créer du lien. La plupart des activités du camping sont à l'arrêt, mais pas question de ne rien faire. Chantal est dans son jardin. "On respire. Moi je me trouve bien. Et puis on peut sortir dehors", lance-t-elle. "Le matin à vélo, ça fait un peu de sport. Sinon, c'est promenade avec le littoral", explique un campeur. Pour ces vacanciers confinés, retrouver le camping c'est aussi se changer les idées. "J'avais du mal à supporter le confinement. Et puis d'être là, j'oublie le virus et je revis", lance l'une d'entre eux. Par ailleurs, la mer n'est qu'à quelques mètres du camping, de quoi se redonner le sourire et le moral. Des conditions qui font du bien.