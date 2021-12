Des vaccins sans rendez-vous pour les plus de 65 ans

Dans un centre de vaccination de Lille, il y a du monde ce mardi matin, que des personnes qui ont un rendez-vous pris il y a plusieurs jours. Tout cela, pour éviter d'avoir à attendre trop longtemps. "Il y a toujours le phénomène de l'afflux quand on dit que tout le monde peut y aller sans rendez-vous", lance un habitant. Lundi, le Premier ministre a annoncé que les plus de 65 ans pouvaient se faire vacciner sans rendez-vous, et qu'ils seraient même prioritaires. Micheline, 72 ans, trouverait quand même incorrect de passer devant tout le monde. Pour Luc, 70 ans, le plus important est tout de même de se faire vacciner avec la troisième dose. "On est plus vulnérable à notre âge et puis ça sert aussi pour les autres", témoigne-t-il. Bien avant les annonces de lundi soir, on a constaté un afflux très important pour la vaccination, et qui touche toutes les tranches d'âge. D'ailleurs, dans un hôpital depuis une semaine, toutes les personnes avec ou sans rendez-vous sont vaccinées. Des médecins ou des infirmières retraités ont été appelés en renfort. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette