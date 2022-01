Des vaches écossaises au pays des Limousines

En plein cœur du Limousin, le plateau des Millevaches n'a jamais porté aussi bien son nom. Sur l'exploitation de Marcel Ronteix, il y a toute sorte de races : des Limousines, des Charolaises ou encore des Montbéliardes. Mais la race la plus rustique et la plus surprenante ici, ce sont les Highlands, aux origines écossaises. Elles ont un rôle bien particulier : entretenir les zones humides en surpassant de très loin la réputation des moutons. "C'est ce qu'on appelle des débroussailleuses écologiques", explique Marcel. Avec leur petit gabarit, les Highlands peuvent se déplacer sans abîmer les sols et risquer de s'enfoncer dans les zones humides, qu'on appelle aussi tourbières. Ces derniers ont une importance capitale. Et lorsque les vaches ont bien travaillé, le paysage n'est plus le même. Rôle écologique ou tout simplement pratique, les Highlands, avec leurs longues cornes et leurs longs poils, séduisent même les particuliers. Gilles Steunou, habitant, s'en sert depuis quelques années pour nettoyer un terrain. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre