Des vaches trop près des maisons, la condamnation qui inquiète

Le message est on ne peut plus clair. Affiché sur des pancartes : "Si vous ne voulez pas des bruits de la campagne, n'y restez pas". C'est la mobilisation du monde rural pour défendre le travail des agriculteurs, peu importe les gênes occasionnés. "Les animaux, ils étaient là avant nous", lance une habitante de Saint-Aubin-en-Bray (Oise). Pourtant, c'est bien le bruit des vaches et leur odeur qui a valu à Vincent Verschuere, éleveur, une condamnation. C'est donc l'incompréhension pour les habitants qui vivent juste à côté de la ferme. "Les odeurs, tout ça, ça ne me gêne pas du tout", explique une habitante. Ils sont plus d'une centaine à s'être réunis ce vendredi matin pour le soutenir lors d'une opération porte ouverte de l'exploitation. Le but est de montrer que les nuisances ne sont pas si grandes. Le bâtiment est trop proche du village, peu importe si sa construction est totalement légale. "Aujourd'hui, tout le monde veut du produit local, mais pas près de chez soi", s'indigne Vincent. C'est justement ce que reprochent deux agriculteurs venus soutenir leur collègue. TF1 | Reportage C. Diwo, P. Rousset, P. Lormant