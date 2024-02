Des vagues jusqu'à six mètres à Saint-Malo

Ce dimanche matin, à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), des dizaines de curieux se sont levés tôt pour admirer ce spectacle et immortaliser le moment. "C'est une bonne journée" ; "C'est exceptionnel et c'est magnifique" ; "Le paysage, les sensations, c'est que du bonheur", témoignent quelques-uns. Tout près du front de mer, des rues sont totalement inondées et difficilement praticables en voiture. La cause de ce débordement : de grandes marées combinées à de puissantes rafales de vent, jusqu'à 80 kilomètres par heure. Pas de quoi impressionner ce joggeur : "c'est un pur bonheur, c'est vivifiant, c'est la nature, c'est génial". Les conditions sont très risquées pour les passants surveillés de très près par la police municipale. L'épisode aura duré un peu moins de deux heures. Et à peine terminé, des agents sont déjà mobilisés pour nettoyer les routes. "On ramasse tout ce qui est sable sur la chaussée", rapporte l'un d'entre eux. Dans le département, la vigilance orange vient tout juste d'être levée. TF1 | Reportage T. Vartanian, A. Coulon