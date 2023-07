Des vélos sur la quatre voies, les automobilistes exaspérés

C'est une route à quatre voies, où les voitures ne roulent que sur deux d'entre elles. Depuis avril, les autres sont réservées aux piétons et aux cyclistes. Une expérimentation mise en place pour six mois. Ce kilomètre et demi de voie douce, entre Lannion et Perros-Guirec, suscite l'incompréhension chez de nombreux usagers. Une pétition réclamant un retour à la quatre voies a déjà recueilli 2 700 signatures. Certains élus locaux demandent également l'arrêt de l'expérimentation. Pour le maire de Saint-Quay-Perros, en revanche, il faut aller jusqu'au bout. Olivier Houzet regrette un manque d'informations autour de cet aménagement. Le département justifie un retour sur deux voies nécessaires pour créer un giratoire et sécuriser une intersection, mais il assure que ce plan n'est pas définitif. Selon les premiers comptages, 13 000 véhicules circulent sur cette route chaque jour, contre 90 vélos environ. Les quelques cyclistes que nous avons rencontrés ne souhaitent pas rentrer dans la polémique. Une réunion prévue début juillet décidera de la poursuite ou non du projet. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, R. Cann