Des vendanges à Bandol dans les vignes de Monsieur Pascal

Dès l'aube, Alain Pascal a rendez-vous avec sa vigne à Bandol (Var). Sur les coteaux, face à la Cadière-d'Azur, il supervise ses vendanges. Soucieux de la qualité de son produit, il inspecte chaque grappe coupée. Une fois à la cave, c'est le même procédé. Avec son frère, Monsieur Pascal, comme on l'appelle, scrute et goûte le premier jus. Pour lui, pas question de produire en excès au risque de perdre en qualité. Cette passion, il l'a héritée de son père, à qui il a donné le nom de sa cave.