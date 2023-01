Des vents violents et des dégâts

Sous l'effet d'une forte rafale de vent, un pin a éventré la toiture du voisin. Dans cette maison de Saint-Brevin (Loire-Atlantique), un couple de septuagénaires dormait au moment de la chute. Il s'en sort indemne, mais choqué. Le couple a été relogé dans un camping de la commune. Les rafales de vent qui ont balayé l'Ouest du pays ont provoqué de nombreuses chutes d'arbres. Ce lundi matin, les agents territoriaux de Saint-Brevin sont à pied d'œuvre. Mobilisation similaire un peu plus à l'Ouest, à Locronan (Finistère). Là aussi, la tempête Gérard a causé de nombreux dégâts, comme sur une route bloquée par un arbre. Il leur a fallu deux heures pour débiter l'arbre et dégager la route. Mais pour le maire, Antoine Gabriele, ces administrés s'en tirent à bon compte. "Heureusement que le vent a soufflé la nuit et que les gens n'étaient pas dehors, parce qu'on aurait pu craindre le pire", rapporte-t-il. Plus au Nord, à Escalles (Pas-de-Calais), des bourrasques mêlées à de fortes pluies ont empêché l'eau de s'écouler dans certaines rues. TF1 | Reportage H. Dreyfus