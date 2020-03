Des vers marins pour sauver les malades du coronavirus ?

Le Dr Franck Zal, docteur en biologie marine, travaille depuis plus de 20 ans sur les particularités d'un vers marin. Il en a tiré une molécule qui pourrait bien être utile dans les hôpitaux en ce moment. Celle-ci serait entre autres capable de remplacer les respirateurs dont les patients gravement atteints par le coronavirus auraient besoin. Quelles sont les particularités de cette molécule ? Comment compte-t-on l'utiliser pour soulager les patients ?