Des vêtements plus transparents !

C'est peut-être le nouveau réflexe à adopter lors de vos achats : scanner un QR code sur l'étiquette du vêtement avec votre téléphone. L'étiquette consiste à savoir comment et où il a été fabriqué. La mise en place de QR code est désormais obligatoire pour les plus grandes marques. Mais pour l'instant, en rayon, peu d'entre vous y ont prêté attention. Cette nouvelle étiquette est un peu la carte d'identité du vêtement. Elle permet de savoir s'il est recyclable et de savoir les origines des matières premières. La loi anti-gaspillage oblige désormais les marques à indiquer au moins trois lieux de confection. Pour certains experts du textile, il y a encore des efforts à faire. L'ingénieur Marguerite Dorangeon, co-fondatrice de Clear Fashion, a créé sa propre application de notation pour les vêtements, utilisée par dix-millions de consommateurs. Pour elle, ces nouvelles étiquettes n'abordent pas assez le volet social. Pour l'heure, seules les grandes marques sont concernées. Celles qui ont un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 millions d'euros. La mesure sera obligatoire pour les plus petites enseignes d'ici trois ans. TF1 | Reportage E. Despatureaux, Q. Trigodet