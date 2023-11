Des villages de nouveau isolés

Ce vendredi matin, l'accès à certains villages est encore difficile. Sur une route qui est totalement bloquée, les gendarmes contrôlent et les allées et venues. Sur plusieurs kilomètres, il est impossible d'aller vers cette commune. La commune d'Attin (Pas-de-Calais) se retrouve presque coupée. Les élus s'assurent que les habitants n'ont besoin de rien. Pour cet habitant, l'eau reste à l'extérieur, mais son voisin a 20 centimètres d'eau chez lui. Les élus restent vigilants 24 heures sur 24. À 30 kilomètres de là, à Wimille, le maire et ses adjoints patrouillent. Ils surveillent attentivement le niveau de la Liane. " En dix minutes, on voit nettement la progression de quelques centimètres", rapporte Antoine Logié, maire de Wimille. Si l'eau déborde, le maire réveillera les habitants les plus exposés. Dans la commune d'Attin, Dominique Dachicourt continue sa tournée. Cette habitante compte sur lui. Dans le département, les ravitaillements de nourriture et d'eau sont essentiels. Ce matin encore, 10 700 personnes n'ont toujours pas accès à l'eau courante. TF1 | Reportage V. Lamhaut, S. Boey