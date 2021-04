Des villages décorés aux couleurs de Pâques en Alsace

Aux fenêtres des maisons à colombages, sur les places des villages, on voit des couleurs vives, des fleurs et des décors printaniers pour annoncer Pâques. Un moment toujours important en Alsace. Ce bonheur est à savourer dès les premiers beaux jours. "Ça met de la couleur et du baume au cœur", s'émeut une habitante. "Ça fait du bien, surtout dans la période difficile actuelle", affirme une autre. À Kaysersberg (Haut-Rhin), comme dans d’autres villages, il n’y a pas de marché de Pâques. Cette année encore, la fête est un peu particulière. Fort heureusement, les décorations n’ont pas été oubliées. À Èguisheim, l’un des plus beaux villages du pays, les cigognes ont pris leur quartier d’été sur le clocher. Et comme chaque année, tous les bénévoles se sont mobilisés pour embellir la commune. Un travail collectif, de la bonne humeur et beaucoup de couleurs : une recette aujourd’hui devenue salutaire. Les décorations dans les villages sont une tradition importante en attendant le fameux lapin de Pâques. Dans la région, en effet, c’est lui qui remplace les cloches. Une autre particularité typiquement alsacienne.