Des villages inondés en Dordogne

Trop de pluies, trop d'eaux ! À l'entrée de Montignac (Dordogne), Marc a bien tenté de faire barrage avec des sacs et des planches, mais l'eau est quand même rentrée. Marc aspire avec une pompe qu'on lui a prêtée. Il l'a utilisé toute la nuit. "Je l'ai vidé, peut-être, dix fois cette nuit", dit-il. Dans la petite ville, le niveau de la Vézère a baissé dans la nuit, mais les précipitations restent intenses, et l'eau pourrait bien remonter, alimentée notamment par un ruisseau en amont. "C'est la première fois que ça arrive", dit une habitante. Dans les rues en contrebas, la Vézère a atteint 5,17 mètres ce mercredi à midi. Plusieurs restaurants sont toujours dans l'eau. Et si la décrue est amorcée, les inondations laissent derrière elles des images étonnantes, comme les enfants sur le chemin de l'école dans le village de Saint-Vincent-sur-l'Isle. Pour vivre avec les crues, tous les moyens sont bons en attendant que les niveaux baissent. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau