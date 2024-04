Des villages privés d’eau potable

Pas question pour Anaïs de laisser tomber ses clients. Si a priori sans eau potable au robinet, il est impossible de faire du pain, la boulangère a tout fait pour trouver une solution. Dans son magasin ce lundi matin, les discussions ne parlaient évidemment que des précipitations. Depuis 24 heures, trois villages du secteur comme ici sont privés d'eau potable. Le pont du village n'a pas résisté à la montée des eaux. Ici comme dans tout le département, il est tombé en 24 heures un mètre de pluie, soit l'équivalent de deux mois de précipitation. À 20 kilomètres de là, à Montmorillon, ce matin encore, les dégâts sont importants. Dans cette maison, l'eau est montée à plus de 60 centimètres. Il faut donc désormais trier, jeter et laver. Chez Alain, plusieurs jours vont être nécessaires pour retrouver une situation normale. Dans le village de la Trimouille, là aussi la montée des eaux a été importante, avec des murs effondrés et des chaussées arrachées. La mairie organise depuis dimanche des distributions d'eau potable dans le gymnase de la commune. Des prélèvements et des analyses sur les réseaux d'eau potable sont en cours depuis ce matin dans le village. TF1 | Reportage G. Frixon, A. Flament