Des villages sans eau potable depuis janvier dans le Jura

Pour faire son café du matin, laver ses légumes ou cuire ses aliments, Bernard Molherat a recours à des bouteilles d'eau. Il en écoule jusqu'à douze chaque semaine, car depuis trois mois, il n'est plus question pour lui de consommer l'eau du robinet. "On nous a recommandé de ne plus l'utiliser ", confie Bernard. En cause, la présence d'un pesticide utilisé par l'agriculture qui a contaminé l'eau potable. Alors, deux fois par semaine, Bernard doit se rendre dans les communes épargnées pour s'approvisionner. Et par solidarité, il fournit régulièrement des packs d'eau aux plus fragiles. En tout, treize communes du Jura sont concernées par les recommandations de l'ARS. Ici, la présence de pesticide dépasse la limite autorisée, fixée à 0,1 microgramme par litre. Une norme contestée par le Syndicat des eaux, car elle est basée sur aucun fondement scientifique. Pour décontaminer l'eau, le syndicat va notamment devoir investir dans l'installation d'un filtre à charbon actif. Il devrait être installé d'ici juin. Pour l'heure, aucun problème de santé lié à la contamination n'a été détecté. TF1 | Reportage E. Eckersley, L. Lassalle