Des villages sans nouvelles maisons ?

C'est une petite bourgade des Côtes-d'Armor. Allineuc, 600 habitants, est une commune attractive. Ici, on vient construire la maison de ses rêves à 30 minutes de Saint-Brieuc. Alors la loi "Zéro artificialisation nette", pour le maire de la commune, c'est forcément un casse-tête. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon lui, avec cette loi, il lui resterait six permis de construire à délivrer pour les sept prochaines années. Grâce à une dérogation, au moins un hectare constructible sera garanti à toutes les communes peu denses, d'ici à 2031. Une condition, disposer ou prévoir d'un document d'urbanisme d'ici trois ans. Mais pour le maire, Yohann Hervo, cette disposition reste insuffisante. Plus de 30 000 communes seront concernées par cet aménagement. Certains élus craignent néanmoins la fin de la maison individuelle à la campagne. Les députés se veulent rassurants, mais précisent qu'il ne faut pas oublier l'objectif de la loi. Le but de la loi "ZAN" reste toujours le même, réduire de moitié les terres constructibles d'ici 2031, pour parvenir à zéro en 2050. TF1 | Reportage A. Tassin, K. Gaignoux, K. Moreau