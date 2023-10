Des villages sont-ils condamnés à rester en zone blanche ?

On nous avait promis la fin des zones blanches pour 2022. Nous n'y sommes pas. Il y a toujours deux poids, deux mesures entre villes et campagnes. Nançay est un petit village de Sologne, réputé pour son château, son clocher et ses fameux sablés. À priori, tout pour le bonheur de ses 800 habitants, à un détail près. Sur la place de la mairie, il n'y a aucun service. Il est impossible d'utiliser son téléphone portable dans le village, ni même autour. Pour Audrey, infirmière libérale, cette zone blanche est un vrai handicap. À Nançay, tous subissent cette absence de réseau. En cause, une station de radio astronomique construite à proximité du village dans les années 50. Des milliers d'antennes réceptionnent les ondes émises dans l'espace. Seulement voilà, ces données seraient illisibles avec un réseau de téléphonie mobile. Un collectif regroupant plus d'un tiers des habitants du village se mobilise avec la marie. Depuis trois ans, Nançay fait partie des zones blanches prioritaires, mais n'a toujours aucune solution en vue. TF1 | Reportage A. Basar, Q. Trigodet, F.C. Gourault