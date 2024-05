Des villages traversés par des coulées de boue

À la pelle ou au tracteur, tous les moyens sont bons pour évacuer les montagnes de boues de Sailly-Laurette (Somme). Mardi, les rues de la commune étaient inondées par un torrent de boue inarrêtable. Il durait plus de deux heures et était assez puissant pour emporter des voitures sur son passage. Aucune victime n’a été signalée, mais une dizaine d’évacuations d’urgence. La coulée ne s’est pas arrêtée aux seuils des maisons. La boue s’est infiltrée partout, jusqu'à l’intérieur des habitations. Chez Amandine, une habitante, la baie vitrée s’est brisée sous la force du courant. Meubles, objets, souvenirs... tout est sale, parfois irrécupérable. Dehors, des amis et des voisins s’activent pour nettoyer sa cour. Sailly-Laurette était la plus touchée, mais d’autres communes ont aussi été la cible des orages, comme la Bray-sur-Somme (Somme). Une chaîne s'est formée devant chez Cécile pour vider son garage. Une benne entière est prête à être jetée. Jusqu’ici, il est encore impossible d'estimer le montant des dégâts. TF1 | Reportage M. Debut, N. Ly, B. Agirbas