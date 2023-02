Des villes en ruines

Ce qui ressemble à un tas de cendres vu du ciel sont en réalité les restes de plusieurs immeubles au nord de la Syrie. Le village se trouve pourtant à 200 km de l'épicentre du séisme en Turquie et il n'y a plus que des montagnes de gravats. Des quartiers entiers, comme à Aley (Syrie), ne sont plus que poussières. Au total, près de 6 000 bâtiments se sont effondrés. En Turquie, nous avons ces mêmes paysages de chaos. À Pazarcik (Turquie), nous avons un trou béant, un tour d'habitation s'est à moitié effondré. Hier, sous les yeux des habitants affolés, les immeubles se sont écroulés comme des châteaux de cartes, les uns après les autres. Les dégâts se multiplient. Dans le port d'Iskenderun (Turquie), la chute d'un conteneur chargé de produits inflammables a provoqué un violent incendie. Les secouristes sont sur tous les fronts. La nuit dernière, des rescapés ont été sortis des décombres et mis à l'abri autant que possible. Parmi l'aide internationale, 73 pompiers français ont atterri ce matin dans le sud-est de la Turquie. Plus de 24 heures après le séisme, la priorité reste l'extraction des survivants qui seraient encore coincés sous les débris. TF1 | Reportage S. Chevallereau, F. Mignard