Intempéries en Chine : au moins quatre morts après de spectaculaires pluies torrentielles

Sous le regard médusé des habitants, des torrents de boue dévalent les rues avec une puissance impressionnante, emportant les voitures sur leur passage. Au sud de la Chine, certains ponts n'ont pas résisté à la force des éléments. Depuis jeudi, des intempéries exceptionnelles touchent les environs de la ville industrielle de Qingyuan, au nord de Canton, où le fleuve Bei est sorti de son lit. "L'eau a atteint le niveau de la route et a continué à monter au-dessus, bien au-dessus même. Mais les mesures avaient été prises en avance, beaucoup de résidents sont déjà partis", témoigne un riverain dans la vidéo en tête de cet article. En pleine nuit, des files de jeunes filles attendent d'être évacuées, les pieds dans l'eau. Des personnes âgées, mais aussi des bébés, ont été secourus, à dos de sauveteur ou à la nage, sur des brancards ou même des scooters. Les autorités continuent sans relâche de rechercher les personnes disparues. "Nous avons réparti les secouristes en cinq zones clé pour effectuer les recherches. Nous avons envoyé un grand nombre de sauveteurs avec des pelleteuses, des drones et des bulldozers", détaille le porte-parole des secouristes de Guangdong. Les intempéries se dirigent désormais plus au sud et pourraient atteindre les villes de Shenzhen et Hong-Kong. Les autorités locales craignent ce qu'elles appellent déjà les inondations du siècle.