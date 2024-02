Des villes entières carbonisées

Des quartiers entiers calcinés à perte de vue... aucune maison n'a résisté à la puissance des flammes. Il n'y a plus rien à sauver, comme le constate un sinistré. Exactement 24 heures après l'incendie qui a ravagé Vina del Mar, la colère des habitants se mêle au désespoir. Un gigantesque brasier que les pompiers ont le plus grand mal à éteindre, voilà à quoi ressemble depuis plusieurs jours la région touristique de Valparaiso. À l'origine de cet incendie, des chaleurs caniculaires et un vent violent qui multiplie les foyers. Selon le président chilien, il s'agit de la plus grande tragédie depuis 2010. On compte déjà plus d'une centaine de morts et 26 000 hectares réduits en cendres. Les habitants qui sont parvenus à échapper aux flammes sont encore traumatisés. Depuis quelques heures, certains incendies sont maîtrisés, mais des dizaines d'autres foyers inquiètent toujours. Les pompiers français se tiennent à la disposition des autorités chiliennes en cas de besoin. Après le Chili, la vague de chaleur menace désormais l'Argentine, le Paraguay et le Brésil. TF1 | Reportage H. Dreyfus