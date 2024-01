Des villes vont-elles perdre leur TGV ?

Ils sont arrivés en avance, des passagers prêts à patienter tant qu'il le faut pour ne pas rater leur TGV entre Laval (La Mayenne) et Paris, car le nombre de liaisons quotidiennes entre les deux villes va être réduit, et passer de huit à sept. Pourquoi supprimer un train ? La raison, est-elle économique, alors que certains TGV arrivant en gare de Lava sont loin d'être remplis ? Le trajet n'est tout simplement pas rentable pour l'entreprise, comme 60% des lignes à grande vitesse, celles sur lesquelles les taux de remplissage des trains n’excèdent pas 50%. Dans un rapport interne publié dans la presse, le trafic sur toutes ces lignes pourrait être réduit. Contactée, la SNCF dément avoir arrêté toute suppression de lignes. Avec l'arrivée de nouvelles compagnies, la SNCF perd des parts de marché, et donc de l'argent, sur des lignes pourtant très rentables, comme celle entre Paris et Lyon, et qui servaient justement à financer celles déficitaires. Un manque à gagner qui inquiète la Fédération Nationale des Associations des Usagers des Transports. TF1 | Reportage C. Diwo, K. Gaignoux, M. Briens