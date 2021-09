Des violences à répétition dans le foot

Mercredi soir, il y a eu plusieurs incidents entre les supporters de foot. Comme le club d'Angers fait rarement la Une des journaux, ce jeudi matin, un supporter a du mal à accepter la situation. "Je n'ai jamais vu ça à Angers, il y a des spectateurs et des supporters mais qui sont cools. Il n'y a jamais de chamaillerie comme ça", se désole-t-il. Mercredi soir, Angers et Marseille viennent de se quitter sur un match nul, quand, en quelques secondes, des supporters des deux camps envahissent le terrain pour en découdre. Le speaker tente de les résonner en vain. Les agents de sécurité sont totalement débordés. "On n'est pas stadier pour faire la police et prendre des coups ", argue un stadier présent lors des affrontements. Autre démonstration de violence, un bus de supporters bordelais a été caillassé à Montpellier. Plusieurs personnes ont été blessées. C'est la troisième fois depuis le début de la saison qu'on voit des supporters violents sur les terrains de Ligue 1. A chaque fois, les clubs ont été sanctionnés. Aujourd'hui, la ministre des Sports veut punir individuellement ceux qui commettent ces violences.