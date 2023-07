"Je suis révoltée" : des violences jusque dans les petites communes

Ce vendredi matin, Sylvia a encore du mal à réaliser ce qu'elle a vécu cette nuit. Un tir de mortier a mis le feu à son immeuble. Ce document amateur témoigne de l'effroi des habitants du quartier. Deux appartements, heureusement inoccupés jeudi soir, ont été détruits. Elle a dû dormir à l'hôtel. "Je suis révoltée (...) Depuis qu'on habite ici, c'est la première fois qu'on a ce genre de mouvement", raconte-t-elle. Maizières-lès-Metz et ses 10 000 habitants n'ont jamais connu une telle violence urbaine. Pour le maire de la ville, il faut une réponse rapide pour éviter que la situation ne s’aggrave : "j'en appelle à l’État, j'en appelle au gouvernement, et je suis favorable à un déploiement de forces armées sur le territoire national pour montrer que la force revient à la loi et revient à l’État". Car de nombreuses autres villes autour de Metz ont aussi vécu une nuit difficile. Envahie par les manifestants cette nuit, la gare d'Hagondange n'a pas pu accueillir de voyageurs ce matin. Une habitante témoigne : "Hier soir, c'était horrible, ils étaient (...) sur les quais, ils ont ramassé les cailloux et ils ont tout balancé, ils ont caillassé la police toute la nuit". En Moselle cette nuit, six personnes ont été interpellées et deux gendarmes hospitalisés suite à des blessures. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse