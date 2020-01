Des viticulteurs condamnés pour l’odeur de leur cheval

A Orschwihr (Haut-Rhin), Sésame, le cheval de trait d'un couple de viticulteurs sera bientôt privé de son pré. Sous prétexte qu'il dégage des odeurs désagréables, la justice a décidé d'interdire les chevaux à moins de quinze mètres du gîte voisin. Une décision incompréhensible pour le couple. En plus de devoir éloigner leur cheval, ces viticulteurs doivent payer 2 000 euros de dommages et intérêts. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.