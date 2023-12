Des voitures accidentées au centre commercial

Imaginez-vous au volant après un ou deux verres d'alcool avec la route et le paysage qui défile, puis tout devient flou. Vos réflexes ne sont plus les mêmes, et soudain, l'accident. Une épave est exposée en plein milieu d'une galerie marchande à la veille des fêtes pour créer un électrochoc chez les conducteurs. Une opération de prévention routière conçue par la préfecture de l'Yonne met aussi les automobilistes en situation. Avec des lunettes qui simulent les effets d'un état d'ivresse avec 0,5 gramme d'alcool dans le sang. Cette année, 2 847 personnes ont déjà perdu la vie. C'est 177 personnes de moins par rapport à l'année dernière à la même époque. Alcool, vitesse excessive et inattention figurent parmi les principales causes d'accident. C'est le cas sur l'autoroute avec un carambolage entre un camion et un véhicule de patrouilleurs en 2017. L'été dernier, les patrouilleurs avaient, eux aussi, lancé une campagne de sensibilisation. Toujours en première ligne, ils entretiennent l'autoroute dans des conditions périlleuses. TF1 | Reportage N. Hadj-Bouziane, G. Martin, P. Gardet