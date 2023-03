Des voitures congelées par un froid polaire

Ceci n'est pas une sculpture, mais bien un SUV piégé dans la glace, coincé sur le parking du lac Érié, dans l’État de New York. Ces voitures, stationnées trop près du rivage, ont subi de plein fouet des vagues, qui les ont transformées en glaçons. Elles sont des vestiges de la tempête glaciale qui a touché la côte Est des États-Unis cette semaine. Plus d'un mètre de neige, tombé en quelques heures à peine, paralysant plusieurs jours les écoles et les transports. Un épisode neigeux intense et d'autant plus inattendu pour ces habitants du Massachusetts, car nous sommes bel et bien au printemps. "C'est déjà la troisième fois en 24 heures que j'utilise ma déneigeuse" ; "On dégage enfin les trottoirs et les routes pour que tout soit prêt avant le retour au travail, et les enfants rentrent à l'école demain", lancent certains. Plus de 150 000 foyers ont été privés d’électricité pendant cette tempête de neige soudaine, liée au dérèglement climatique. Depuis ce lundi matin, la situation revient doucement à la normale. Autour de la région des grands lacs, les températures négatives depuis une semaine repartent à la hausse, et permettent peu à peu le dégel. TF1 | Reportage I. Bornacin, S. Plet