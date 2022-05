Des voitures électriques pour les aides à domicile

Anastasia Eme est auxiliaire de vie. Son quotidien est d'enchaîner les soins et les visites chez les personnes âgées du territoire de Belfort. Elle n'a ni permis, ni voiture, dans un métier où la mobilité est essentielle. Alors, son employeur lui a prêté un véhicule électrique sans permis. Elle a été embauchée en février et elle se donne maintenant quelques mois pour décrocher le fameux sésame. C'est une solution transitoire qui concerne aussi Justine Pinguaud. Jusqu'à présent, elle faisait tout à pied. En tout, c'était onze kilomètres par jour et par tous les temps. Ce passé est révolu, car un vélo électrique mis à sa disposition par son employeur lui fait gagner un temps précieux. Procurer de la mobilité à ses salariés est un levier d'embauche déterminant dans un secteur où le manque de bras est criant. L'association dispose aussi de six voitures thermiques, qui peuvent être prêtées à ces auxiliaires de vie en cas de besoin. L'augmentation des prix à la pompe quand on gagne le SMIC, ça fait réfléchir. TF1 | Reportage J. Rieg Boivin, É. Schings