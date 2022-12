Des voyageurs qui ne veulent plus rester à quai

À l'heure où l'on trouve son train, ils investissent la guerre pour marquer leur mécontentement. Jusqu'à présent, il y avait le matin pour Paris un train direct toutes les heures. Désormais, il n'y en a plus aucun entre 5h30 et 9h. Seule solution, emprunter des trains express régionaux, par Poitiers (Vienne) notamment en mettant plus de temps. Pour la SNCF, la situation est liée à la mise en place de locomotive racleuse de givre. Un argument qui peine à convaincre sur le quai de la gare. Le mécontentement est général, même si la SNCF a annoncé ce week-end vouloir remettre en service un intercité pour Paris à 6h26, mais en arrivant près de 4h plus tard. C'est inadmissible pour les décideurs locaux. Le sentiment d'abandon est partagé par Legrand, géant mondial de l'appareillage électrique, qui emploie des milliers de personnes et prêt à quitter Limoges. Pour une autre entreprise spécialisée dans la mise au point des nouveaux médicaments, la desserte est une urgence. Un désenclavement ferroviaire qui passe aussi par l'arrivée déjà programmé des nouvelles rames. Une livraison avec au moins deux ans de retard sur le calendrier initial. TF1 | Reportage C. Parédés, E. Sarre