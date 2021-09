Des yaourts aux fruits... sans fruits

Dans les rayons de supermarché, leurs emballages vous séduisent avec leurs belles framboises, cerises ou fruits exotiques. Mais à votre avis, quelle est vraiment la proportion de fruits dans ces yaourts ? "Je ne sais pas, 10%" ; "Plutôt mixés ou aromatisés pour le reste" ; "10%, pas plus", ont répondu quelques clients. Mais en réalité, c'est même moins que ça. L'association de consommateurs CLCV a analysé près de 300 références. Ces pots ne contiendraient en moyenne que 8% de fruits seulement. Un sur dix n'en aurait même pas du tout. "C'est de l'arnaque" ; "Ça ne m'étonne pas en fait, c'est le packaging qui plaît, ça attire le client", lancent certains. Pour la CLCV, ces emballages sont justement trompeurs. Il faudrait revoir entièrement l'étiquetage. Autre point noir, la trop grande présence de sucre. Il faudrait trois morceaux en moyenne dans les yaourts aux fruits et jusqu'à quatre pour les crèmes desserts. Mieux vaut donc bien regarder la composition, les produits les plus chers ne sont pas toujours les meilleurs.