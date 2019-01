La descente aux flambeaux : un instant magique pour les tout-petits

Au domaine des Menuires, la descente aux flambeaux a ravi les participants et les spectateurs présents. L'activité, accessible dès l'âge de trois ans, consistait à apprendre à skier aux enfants, en vue de préparer un défilé dans la nuit. Des lampions, en guise de flambeaux, ont éclairé la file sous le regard ébahi des parents. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/01/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.